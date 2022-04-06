Kinder yumurtalar neden toplatılıyor? Sürpriz yumurtalar zararlı mı?

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı. Sürpriz yumurtalar zararlı mı? Kinder yumurtalar neden toplatılıyor?

KİNDER YUMURTALAR NEDEN TOPLATILIYOR?

Ferrero, Avrupa'da salmonella salgınıyla bağlantılı Kinder Suprise ürünlerini piyasadan topladı.

Açıklamalarda, Britanya'daki salmonella salgınıyla bağlantılı ürünlerin 11 Temmuz-7 Ekim 2022 tarihleri arasında tüketilmesi tavsiye edilen 20 gramlık yumurta ve üçlü 20 gramlık yumurta paketleri olduğu belirtildi. Salmonellalı çikolataların hepsinin Belçika'da aynı fabrikada üretildiği, diğer Ferrero ürünlerinin bundan etkilendiğinin sanılmadığı kaydedildi.

Açıklama üzerine Britanya'da Kinder Surprise yumurtalarını geri çekmek zorunda kalan Ferrero, ardından işaret edilen ürününün tüketilmemesini tavsiye ettiği ve özür dilediği bir açıklama yayımladı. Ferrero, bu fabrikadan piyasaya sürülen başka hiçbir Kinder ürününün şu ana kadar salmonella testinin pozitif çıkmadığını ve hiçbir tüketici şikayeti gelmediğini belirtti.

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