Kimyacınız ile Soya Mumları Üretin

Son dönemlerin popüler mum çeşitleri arasında yer alan soya wax (soya mumu), soya fasulyesinden yapılan bitkisel bir mumdur. Hasat edilen fasulyelerin temizlenerek çatlaması ve gövdesinden arındırılması ile ortaya çıkarılan yağın hidrojene tanımlanması sonucu elde edilen soya wax, %100 doğal bir yapıya sahiptir.

İçinde herhangi hayvansal bir madde bulunmayan soya mumu, vegan bir yapıda olması nedeniyle doğada kolaylıkla çözünmektedir. Geri dönüşümü de oldukça kolay olan soya wax, kimyasal barındırmaması nedeniyle diğer mum çeşitlerinin aksine çevreye zarar vermeyen bir mum olarak kabul edilmektedir. Kimyasal madde ve hobi malzemeleri alanında sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer alan kimyaciniz.com, mum malzemeleri alanında da en kaliteli ürünlerini satışa sunuyor. Sitemiz üzerinden dilediğiniz miktarda soya wax (soya mumu) satın alabilir, kendi elleriniz birbirinden güzel mumlar üretebilirsiniz.

Kimyasal ve hayvansal herhangi bir madde içermemesi nedeniyle çevreye zarar vermeden uzun süre yanabilen soya wax, yanarken etrafa zararlı bir gaz salımı oluşturmamaktadır. Bu da bu gibi kimyasal gazlara alerjisi olanların, kronik solunum yolları rahatsızlıklarına sahip bireylerin, hamilelerin ve küçük çocuk sahiplerinin herhangi bir zarar görmesini engellemektedir. Evde mum yapımı için oldukça elverişli bir madde olan soya wax, yandığı süre içerisinde bulunduğu ortamdaki kötü kokuların uzaklaşmasını da sağlamaktadır. Bu nedenle sıklıkla tercih edilen mum çeşitleri arasında yer almaktadır. Sahip olduğu özellikler nedeniyle birçok faydası bulunan soya wax ile birbirinden güzel mumlar yapabilir, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bunun yanı sıra düğün, nişan, kına gecesi, sünnet merasimi ve çeşitli davetlerinizde misafirlerinize soya wax ile hazırlayacağınız küçük hediyelikler sunabilirsiniz. Kimyaciniz.com olarak dilediğiniz çeşitli mum malzemelerini uygun fiyatlarla satışa sunuyoruz. Sitemizi ziyaret edebilir, başta soya wax olmak üzere dilediğiniz ürünü, dilediğiniz gramaj ve miktarlarda sipariş edebilirsiniz.

Soya Wax Faydaları

Doğada kolaylıkla çözünebilen ve yakılması durumunda çevreye zararlı herhangi bir kimyasal gaz salımı yapmayan soya wax (soya mumu), %100 doğal bir yapıya sahiptir. Bu nedenle birçok faydası bulunmaktadır. Etrafa yaydığı rahatlatıcı kokusu ile yakıldığı ortamda bulunan kötü kokuların uzaklaşmasını da sağlayan soya waxın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Yakıldığı ortamda havayı yumuşatır, zihninize ve bedeninize pozitif etkiler yükler.

Kendine has rahatlatıcı kokusu sayesinde sinir, stres, kaygı, öfke, korku ve birçok negatif duyguları ortamdan uzaklaştırır. Bu nedende dünyada birçok otel ve spa merkezinde sıklıkla kullanılmaktadır.

%100 doğal olması ve hayvansal herhangi bir madde barındırmaması nedeniyle vegan bir mum çeşidi olarak diğer mum çeşitlerinin aksine çevre dostudur.

Yakıldığı ortamda herhangi bir kimyasal gaz salımı gerçekleştirmediği için kronik solunum yolu hastalığına sahip olan bireyleri, çocukları, hamileleri, alerji sahiplerini ve hayvanları olumsuz etkilememektedir.

Herhangi kimyasal bir madde içermiyor olması nedeniyle insan cildi üzerinde alerjik bir reaksiyona neden olmamaktadır. Bu nedenle çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.

Günlük yaşamın stresinin ve yorgunluğunun atılmasında yardımcı olan soya wax, yoga ve meditasyon gibi aktivitelerde de sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca ofislerde, evlerde ve tüm yaşam alanlarında da rahatlıkla kullanabilmektedir.

Herhangi kimyasal bir madde içermemesi nedeniyle kozmetik sektöründe de rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün olan soya waxı (soya mumunu), eritilmiş haliyle elinize sürmeniz durumunda ipeksi bir yumuşaklığa ulaşabilirsiniz.

Çevre dostu olan ve uzun süreli yanabilen bir mum çeşidi olan soya wax (soya mumu), diğer mum çeşitleri gibi etrafa zehirli atıkla bırakmaz. Aksine yakıldıkları ortamda bulunan kötü kokuların uzaklaşmasını sağlar.

Raf ömrü 2 yıl olan soya wax , birbirinden güzel ve kaliteli mumlar üretebilir, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Soya wax (soya mumu) ve diğer mum malzemeleri için sitemizi ziyaret edebilir, dilediğiniz miktarlarda sipariş oluşturabilirsiniz.

Soya Wax (Soya Mumu) Nasıl Yapılır?

Son zamanların en popüler mum malzemelerinden biri olan soya wax (soya mumu), özellikle hobi olarak mum yapımı ile ilgilenenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Diğer mum çeşitleri gibi etrafına kimyasal gaz salımı yapmayan soya waxın nasıl kullanıldığı ise araştırılan bir diğer konu. %100 doğal ve çevre dostu soya wax, doğal soya mumu yapımında kullanılan kimyasal bir maddedir. Peki soya mumu nasıl yapılır? İşte soya mumu yapımı için gerekli olan malzemeler ve metotlar…

Soya Mumu (Soya Wax) Malzemeleri

Soya wax (soya mumu) yapımı için gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibidir…

Soya wax (soya mumu)

Mum kabı

Fitil

Esans yağı

Makas

Soya Wax (Soya Mumu) Yapımı

Öncelikle soya wax (soya mumu), parafin mumların aksine 76,6 ila 82,20C sıcaklıkta benmari usulü eritilmelidir.

Eriyen soya mumunun içine dilediğiniz bir esas eklenmelidir.

Tüm malzemelerin erimesi durumunda fitil yerleştirilen mum kabının içine eriyen soya wax dökülmelidir.

İsteğe göre üzerine tarçın, kuru çiçek ya da portakal eklenebilir.

Malzeme mum kabına döküldükten sonra donması için bekletilmeli, ilk etapta ortasında oluşan çukur da üzerine yeniden soya mumu ilave edilerek kapatılmalıdır.

Malzemeler donduktan sonra arzuya göre kabından çıkarılabilir ve hediyelik olarak paketlenebilir.

Soya Mumu İle Parafin Arasındaki Fark

Özellikle mum yapımı ile yakından ilgilenenler tarafından sıklıkla merak edilen konulardan biri de mum yapımında kullanılan soya mumu ve parafin arasında ne gibi farklar oldu. %100 doğal ve çevre dostu olarak kabul edilen soya mumu ve parafin arasındaki farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

Soya mumu soya fasulyesinden elde edilir. Parafin ise rafine bir benzin yan ürünü olarak bilinmektedir.

Soya mumu, parafin muma göre daha uzun süre yanar, esansları da daha güçlü bir şekilde yayar.

Soya wax yakıldığı ortamda kötü kokuları temizlerken parafin, astım ve akciğer kanserine bağlı hastalıkları tetikler. Solunum yolu hastalıklarına sahip bireyler, parafinden olumsuz etkilenir.

Soya wax, yakıldığı ortamda zihni ve bedeni dinlendiren etkisiyle stres, kaygı, üzüntü gibi negatif duygulardan arındırırken, parafin yanan bir ortamda petrol soluyormuş gibi hissedersiniz.

Kimyaciniz.com olarak, dilediğiniz miktar ve gramajlarda soya wax temin ediyoruz. Sitemizi ziyaret etmeniz durumunda mum malzemelerinin yanı sıra birçok kimyasal ürüne ulaşabilir, bütçenize uygun fiyatlardan satışa sunulan ürünlerimizi alabilirsiniz.

Soya Wax Ne Kadar?

Mum yapımı ve kozmetik gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabilen soya wax, son dönemlerin en popüler malzemelerinden biri haline geldi. Evde kendi elleriyle mum yapmak isteyen ya da bu sektörde faaliyet gösteren hediyelik eşya firmalarının yoğun araştırmaları, soya wax fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik gerçekleşiyor. Satışa sunulan soya mumunun markası, fiyatı ve markası, fiyatlarını da doğrudan etkileyecektir. Kimyaciniz.com olarak, yıllardır sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktayız. Çok sayıda kimyasal ürün ve hobi malzemesini bütçenize uygun fiyatlardan satışa sunan sitemiz, hızlı ve güvenilir alışverişin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü ve çeşitli davetlerinizde misafirlerinize hediye edebileceğiniz birbirinden güzel mumlar için ihtiyacınız olan soya waxı (soya mumunu), dilediğiniz miktar ve gramajlarda sipariş edebilir, hızlı kargo hizmetlerimizden faydalanarak kısa süre içerisinde temin edebilirsiniz.