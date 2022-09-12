Okulların açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler okul alışverişini başladı. Okul alışverişi yapan lise öğrencileri, birçok farklı ders için defter seçiyor. Bu defterler arasında Kimya defteri de seçiliyor. Kimya defteri seçerken birçok kişi kararsız kalıyor. Kimya defteri kareli mi, çizgili mi? Ve Kimya defteri nasıl olmalı? Sorularını merak ediyor. Peki, Kimya defteri kareli mi, çizgili mi? Kimya defteri nasıl olmalı? Kimya defteri kaç yaprak olmalı?

Kimya defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir Kimya defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar Kimya defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Kimya defteri kareli mi, çizgili mi? Kimya defteri nasıl olmalı? Kimya defteri kaç yaprak olmalı?

KİMYA DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Kimya defteri her ne kadar ezbere dayalı bir ders olarak tanımlansa da aslında sayısal ve çizim gerektiren bir derstir. Bu nedenle Kimya defterinin kareli olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır.

KİMYA DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Kimya defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Kimya defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.