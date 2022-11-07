Son günlerde telif konusu ile gündeme gelen "Senden Daha Güzel" şarkısının kimin olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Kimseyi Sevmedim Ben şarkısı telifi kime ait? sorusu aratılıyor. Peki, Kimseyi Sevmedim Ben şarkısı telifi kime ait? Kimseyi Sevmedim Ben şarkısı kimin? Senden Daha Güzel kimin şarkısı?

Kimseyi Sevmedim Ben şarkısı kimin? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Son günlerde telif hakkı nedeniyle gündemde yer alan şarkının sahibinin kim olduğu aratılıyor. Merak edilenler arasında ise Senden Daha Güzel kimin şarkısı? sorusu yer alıyor. Peki, Kimseyi Sevmedim Ben şarkısı telifi kime ait? Kimseyi Sevmedim Ben şarkısı kimin? Senden Daha Güzel kimin şarkısı? İşte merak edilenler...

KİMSEYİ SEVMEDİM BEN ŞARKISI TELİFİ KİME AİT?

Senden Daha Güzel adına sahip olan Türkçe Rock şarkı, Duman grubuna aittir.