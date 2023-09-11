Kimsenin açıklayamadığı 5 fotoğraf! Tüyleri ürperten 'zaman yolcuları'

Eski fotoğraflarda dönemine ait olmadığı gözüken kişilerle ilgili fenomen sürüyor. Sık sık tartışma konusu olan ve sosyal medya gündemine oturan kişiler komplo teorisyenlerinin dilinden düşmüyor. Bu fotoğraflardaki kişilerin 'zaman yolcuları' olduğu iddiası merak uyandırıyor. Bilim insanlarının bile açıklayamadığı ve gizemini koruyan 5 fotoğraf...

Bilim kurgu filmleri ve romanlarının en çok ilgi gören konularından olan zamanda yolculuk ile ilgili gizemi açıklanamayan fotoğraflar merak uyandırıyor. Sosyal medyanın gündemine oturan ve tartışmalara yol açan zaman yolcuları fotoğrafları tüyler ürpertiyor. Kimsenin açıklayamadığı 5 fotoğrafta onlarca komplo teorisine neden oldu.

1. MODERN HIPSTER

Söz konusu fotoğraf 1941 yılında Kanada'daki South Fork Köprüsü'nün yeniden açılışı sırasında çekilmişti.Fotoğrafta o döneme göre fazlasıyla modern görünen kıyafetleri ve aksesuarlarıyla öne çıkan bir adam dikkat çekiyor.

Fotoğraftaki erkek küçük bir taşınabilir kamera tutarken koyu renkli bir tişört, güneş gözlüğü ve kapüşonlu bir fermuarlı kazak giyiyor. O dönemde bu giyim tarzı bulunmuyordu. Adamın, kapüşonlu bir kazak altında üzerinde 'M' harfi bulunan baskılı bir tişört giydiği görülüyor.

2. DÜNYA KUPASI FOTOĞRAFI (1962)

Futbol taraftarları, ikonik 1962 Dünya Kupası görselinin arka planında gizlenen bir 'zaman yolcusunu' keşfetti.

Fotoğrafta, Brezilya kaptanı Mauro Ramos'un, Dünya Kupası finalinde takımının Çekoslovakya'yı 3-1 yenmesinin ardından Şili'de kupayı kaldırırken görülüyor.

Ancak görüntüye daha yakından baktığınızda, Ramos'u çevreleyen muhabir ve fotoğrafçılar arasında 'kapaklı cep telefonu' gibi görünen bir şeyi fark edebilirsiniz. Kapaklı telefonlar, Motorola'nın StarTAC'ı piyasaya sürdüğü 1996 yılına kadar icat edilmemişti.

Fotoğrafçı yalnızca tek elini kullanıyor, dolayısıyla el kamerası dikkat çekici bir şekilde kapaklı telefona benziyor.

3. YÜRÜYEN KADIN

İnternette ortaya çıkarılan 1938 tarihli görüntüler, zaman yolculuğunun gerçek olduğuna dair 'kanıt' olarak sunuldu. İnsanların kameraya doğru yürüdüğü film klibinde genç bir kadının başının yanında bir şey tuttuğu görülüyor. Komplo teorisyenleri, kadının teknolojinin icat edilmesinden onlarca yıl önce cep telefonuyla sohbet ederken görüntülendiğini iddia etti.

Kadının, cihaz bir eliyle başının yan tarafına sıkıştırılmış halde, insan kalabalığının arasında yürürken sohbet ettiği görülebiliyor. Daha sonra film klibi bitmeden onu indiriyor.

30'lu yılların şık bir elbisesi içindeki kadın, nesneyi kulağından indirdiğinde, koyu renkli, el büyüklüğünde bir nesne olarak görülebiliyor; modern bir cep telefonuyla aynı boyutlarda.

4. GRETA THUNBERG

Greta Thunberg genç bir iklim aktivisti ve çevre kahramanıdır. 120 yıllık bir resimde ona benzeyen bir kız var gibi görünüyor. Dedikodu burada başladı. Greta Thunberg, insanlığı artan iklim krizinden kurtarmak için zamanda yolculuk yapan bir zaman yolcusu olabilir mi? Belki, belki değil. Ancak 1898 tarihli fotoğrafta altın madeni operatörü 'Greta Thunberg' görülüyor.

5. SOKAKTA CEP TELEFONU

Bir resmi zaman yolculuğu resimleri olarak tanımlamanın yaygın bir uygulaması, eski resimlerdeki cep telefonu veya benzeri modern cihazlar aracılığıyladır. İşte başka biri. Bir cep telefonu için fazla ileri gibi görünen bir dönemde cep telefonuyla konuşan bir adamı gösteriyor.