Kimse ne olduğunu anlayamadı! Wilfried Zaha'dan inanılmaz bir gol
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Süper Lig'in 11. hafatasının açılış maçında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile mücadele ettiği maçta sarı-kırmızılıların yıldızı Wilfried Zaha ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yoluna namağlup devam eden Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
ZAHA 30 METREDEN ATTI
Maça tek kale oynayarak başlayan Galatasaray, 33. dakikada Zaha'nın 30 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.
İşte Zaha'nın golü;
Kaynak: Haberler.com / Futbol