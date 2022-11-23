Kimpembe ve Nkunku maçta neden yok? 2022 Dünya Kupası Fransa maçında Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku yok mu, niye yok?

Fransa Dünya Kupası maçları devam ederken merak edilen konular arasında bazı futbolcuların ilk 11'de olmaması oldu. Fransa maçında Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku maçta yer almadı. Bunun ardından Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku maçta neden yok, sakatlandı mı? merak edilmişti. İşte detaylar...

Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku Dünya Kupası'nda forma giymeyecek mi? Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku maçta neden yok? 2022 Dünya Kupası Fransa maçında Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku yok mu, niye yok?

KİMPEMBE VE NKUNKU FRANSA MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti. Buna göre Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku sakatlığı nedeniyle turnuva boyunca Fransa milli takımında yer almayacak.

FRANSA İLK 11

1 Hugo Lloris

2 Benjamin Pavard

5 Jules Kounde

21 Lucas Hernandez

24 Ibrahima Konate

7 Antoine Griezmann

8 Aurelien Tchouameni

10 Kylian Mbappe

11 Ousmane Dembele

14 Adrien Rabiot

9 Olivier Giroud