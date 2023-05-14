Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Vatandaşlar tarafından Kimliksiz oy kullanılır mı? Sorusu da merak edilen seçim konular arasında yer aldı. Peki, Kimliksiz oy kullanılır mı? Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimlik olmadan oy verilir mi?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172. Seçmenler tarafından merak edilen sorular arasında Kimliksiz oy kullanılır mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, Kimliksiz oy kullanılır mı? Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimlik olmadan oy verilir mi?

KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar ehliyetle sandığa gitti zaman oylarını kullanabilecekler. Sandığa gidecek olan seçmenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler.

HANGİ BELGELERLE OY KULLANILIR?

2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler. Aynı zamanda, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK'ye göre, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' açıklamasında bulundu.