Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 oranında artış göstermişti. Bu oran 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranını veriyor. Peki, Kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023-2024 yeni kimlik ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023-2024 yeni kimlik ücreti ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara zam gelecek. Peki, Kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? 2023-2024 yeni kimlik ücreti ne kadar? İşte detaylar…

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan son bilgilere göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artırma ya da azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.

Buna göre yeni kimlik başvurusu yapacaklar kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 60 TL, Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 120 TL olarak ödeme gerçekleştirecektir. Bu rakamlar henüz net olmayıp yapılan zam oranına göre hesaplanmıştır.

Kanuni bildirim süresi içinde doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ise ücretsizdir.

2023-2024 YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında; Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL. Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL'dir.

KİMLİK YENİLEME İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme için ilk olarak randevu alınması gerekmektedir. Kimlik kartı başvuruları; 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınmalı. Zamanında gidilmediği takdirde sistem yeniden randevu almayı 1 ay engeller. Bu nedenle randevu iptali ne mantıklı seçenek olacaktır.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı (nüfus cüzdanı yoksa sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı), bir adet biyometrik fotoğraf, 22.5 liralık değişim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont.

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