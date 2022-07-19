Kimlerin KYK borcu silinecek? KYK borcu silme şartları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi düzenlemesine ilişkin alınan kararları açıkladı. Düzenlemeye göre, kredi geri ödemeleri sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılacak. Peki, Kimlerin KYK borcu silinecek?

KİMLERİN KYK BORCU SİLİNECEK?

Erdoğan, "Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar TL bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrenciler artık sadece aldıkları kredi miktarından sorumlu olacaklar." şeklinde konuştu.