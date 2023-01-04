Kimler orta gelirli sayılıyor? Orta gelir maaşı kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısıyla "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıklaması sonrası vatandaşlar kimler orta gelirli sayılıyor ve orta gelir maaşı kaç tl gibi konular araştırıldı.

Birinci bölgede azami geliri 80 bin lira olan, ikinci bölgede azami geliri 65 bin lira olan ve 3. bölgede azami gelirinin 45 bin lira olan kişilerin faydalanacağı bir kampanya olan orta gelir kampanyasında detaylar merak ediliyor.

KİMLER ORTA GELİRLİ SAYILIYOR?

Ankara'da düzenlenen 'Yeni Evim Konut Finansman Programı' ortak basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, kampanyaya başvuru sürecini anlattı. Kurum, "Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirlediğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte kampanyamıza dahil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak" dedi.

2020 yılı için aylık hane halkı geliri 5.500 TL ve üzerine olanlar orta gelir grubu sayılıyor ve bu kişiler alt gelir grubu konutlarına başvuruda bulunamamıştı.

2023 yılı için konut başvuru detayları ise bugün açıklanacak.

3 BÖLGEYE FARKLI KREDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise konutlar için vatandaşlara sağlanacak kredi için Türkiye'nin 3 bölgeye ayrıldığını söyledi. Nebati, "Programımız kapsamında İstanbul 1'inci bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2'nci bölge, diğer tüm illerimiz de 3'üncü bölge olarak belirlenmiştir. Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1'nci bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2'nci bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon lira, 3'üncü bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon liradır. Programdan yararlanabilmek için hane halkının toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1'inci bölge ve 2'nci bölgelerdeki illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3'ncü bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır" diye konuştu.

'TAKSİT TUTARININ BELİRLİ BİR KISMINI BİZ ÜSTLENECEĞİZ'

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranının yüzde 10 olarak belirlendiğini söyleyen Nebati, "Azami 15 sene vade ile bir mortgage'ye (ipotek) girmiş olduk. Sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini ciddi bir şekilde hafifletmiş olacağız" dedi.