Depremde hangi iller etkilendi? Deprem hangi illerde oldu? Depremden etkilenen 10 il hangisi? Kahramanmaraş'taki deprem hangi illerden hissedildi?

Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Afad ve Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu. Peki, Kimler kan verebilir? Kan verme şartları neler? Kimler kan bağışı yapabilir, kimler kan veremez? İşte detaylar haberimizde...

KAN BAĞIŞI YAPMA ŞARTLARI NELER?

Kan bağışı alınacak olan kişinin kan almak için uygun damarı sağlık görevlileri tarafından belirlenir ve öncelikle kan alınacak damarın üzerinde bulunan deri antiseptik bir madde ile dezenfekte edilir. Daha sonra damara girilerek kan alma işlemi başlatılır. En fazla 10 dakika içinde tamamlanan kan alma işleminin ardından alınan kan test edilir. Bağışlanan kanlar HIV, Hepatit ve Sifiliz gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden teste tabi tutulur. Kanda herhangi bir hastalık bulunmadığı ve kanın sağlıklı olduğu tespit edilirse, kan bankalarında depolanarak kullanıma hazır halde bekletilir. Kan verme işleminden sonra kan veren kişiler kısa süreliğine istirahate alınır ve kan verme sonrası kendilerine mineral yönünden zengin olduğu bilinen içecek ve yiyecekler ikram edilir. Kan bağışı yapmanın belirli şartları vardır:

KAN VERME ŞARTLARI

18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak

66 yaşına gelmemiş olmak

Kan bağışını ilk kez yapacak olanlar için 60 yaşını doldurmamış olmak

Vücut ağırlığı 50 kilogramın üzerinde olmak

Son bir yıl içinde ameliyat olmamış olmak ve dövme, piercing ve akupunktur gibi uygulamalar yaptırmamış olmak

Herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmamak

Bağışçı Sorgulama Formu'nda istenen bilgilerin tamamını doğru ve eksiksiz şekilde doldurmuş olmak.

KAÇ YAŞINA KADAR KAN VERİLEBİLİR?

Kan bağışında bulunabilmek için, daha önce kan verme deneyimi var ise 65 yaşını doldurarak 66 yaşından gün almamış olmak gerekir. Ancak daha önce hiç kan vermemiş kişiler için bu yaş sınırı 61'dir. Hayatında ilk kez kan vermek isteyen bir kişi 61 yaşından gün almış ise kan veremez.

KİMLER KAN BAĞIŞI YAPAMAZ?

Kan bağışı ret nedenleri çok çeşitlidir. Birçok faktör kan bağışına engel olmaktadır. Kimi insanlar, ömür boyu kan bağışında bulunamazlar. Kan bağışında bulunamayacak olan kişiler şunlardır:

Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi hastalıklar geçirmiş olanlar

Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasına neden olan otoimmün hastalıklara sahip olanlar

Kanama eğilimine sahip olanlar

Epilepsi hastası olanlar

Kronik bronşit hastası olanlar

Doku ya da organ nakli olmuş olanlar

Kalp hastalıklarına sahip olanlar

Kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği ya da siroz hastası olanlar

Diyabet hastası olduğu için insülin kullananlar.