Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon fragmanı izle! Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?
Popüler dizi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin merakla beklenen 2. sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
Netflix'in popüler dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin yeni sezonu, 2025 yılı içinde izleyicilerle buluşacak. Birçok kişi, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON NE ZAMAN?
Dizinin yeni sezonu, 2025 yılı içinde izleyicilerle buluşacak.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NEDİR?
Dizi, aşk, ilişkiler ve dostluk temalarını modern bir bakış açısıyla ele alıyor. Başarılı bir avukat olan Leyla'nın aşk hayatındaki karmaşalar ve dostluk ilişkileri etrafında şekillenen hikâye, izleyicilere eğlenceli ve duygusal anlar yaşatıyor.