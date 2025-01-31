Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler, çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon fragmanı izle! Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon fragmanı izle! Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler dizi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin merakla beklenen 2. sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

Netflix'in popüler dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin yeni sezonu, 2025 yılı içinde izleyicilerle buluşacak. Birçok kişi, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezonu, 2025 yılı içinde izleyicilerle buluşacak.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezon fragmanı izle! Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NEDİR?

Dizi, aşk, ilişkiler ve dostluk temalarını modern bir bakış açısıyla ele alıyor. Başarılı bir avukat olan Leyla'nın aşk hayatındaki karmaşalar ve dostluk ilişkileri etrafında şekillenen hikâye, izleyicilere eğlenceli ve duygusal anlar yaşatıyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezon fragmanı izle! Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON TANITIMI İZLE

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Hakimin cani babaya uyarısı duruşmaya damga vurdu
img

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
img

Mansur Yavaş Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.