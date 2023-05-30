Serenay Sarıkaya'nın yeni projesinin açıklanmasının ardından Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman başlayacak? Kimler Geldi Kimler Geçti nerede yayınlacak? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya, başrol olduğu Aile dizisinin bu akşam sezon finali yapmasının ardından "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli Netflix dizisinin çekimlerine başlayacak. Kullanıcılar tarafından Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman başlayacak? Kimler Geldi Kimler Geçti nerede, hangi kanalda yayınlacak? Detaylar haberimizde...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Yörenç'in yazdığı dizide Serenay Sarıkaya bir avukatlık ofisine bağlı çalışan Leyla rolüne hayat verecek. Günümüz ilişkilerini sorgulayan romantik komedi türündeki dizinin yönetmenliğini Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'da da beraber çalıştığı Bertan Başaran yapacak. Ömer, Sarp ve Cem adlı 3 erkek başrol oyuncusunun yer alacağı dizinin belli olan ilk erkek başrol oyuncusu Metin Akdülger oldu.