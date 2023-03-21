Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. Peki, Kimler Cumhurbaşkanı adayı oldu 2023? 100 bin imza toplayanlar kimler? Cumhurbaşkanı adayı olmak için kimler başvuru yaptı? İşte tüm adaylar ve detaylar...

2023 seçimleri yaklaşırken vatandaşlar kimlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edildi, kimler Cumhurbaşkanı adayı olabilir merak etti. Peki, Kimler Cumhurbaşkanı adayı oldu 2023? 100 bin imza toplayanlar kimler? Cumhurbaşkanı adayı olmak için kimler başvuru yaptı? İşte ayrıntılar...

KİMLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KABUL EDİLDİ 2023?

Yüksek Seçim Kurulu, aralarında Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Söz konusu isimler 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplayıp seçime girebilecek.

YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

KESİN LİSTE 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

Davut TURAN Doğu PERİNÇEK, Erkan TRÜKTEN, Halil Murat ÜNVER, Hilmi ÖZDEN, İrfan UZUN, Muhammed Ali Fatih ERBAKAN, Muharrem İNCE, Sinan OĞAN Tevfik Ahmet ÖZAL Yakup TÜRKAL

2023 SEÇİM TAKVİMİ

18 Mart - Seçim takvimi başladı.

19 Mart - Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvuruları başladı.

20 Mart - Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi. Seçmen listelerinin askıya çıkarıldı.

23 Mart - Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları için son tarih.

24 Mart - Siyasi partilerin ittifak protokollerinin YSK'ya verilmesi.

27 Mart - Seçmenler tarafından aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları için seçmenler tarafından son teklif günü.

28 Mart - Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin ilanı.

31 Mart - Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin ilanı.

1 Nisan - Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi.

2 Nisan - Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi.

8 Nisan - İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi.

9 Nisan - Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslimi için son tarih. Bağımsız adayların milletvekilliği adaylığı için son başvuru tarihi.

12 Nisan - Yurtiçi ve yurtdışı secmen kütüklerinin belirlenmesi.

15 Nisan - Milletvekili geçici aday listelerinin ilanı.

19 Nisan - Milletvekili kesin aday listelerinin ilanı.

27 Nisan - Gümrük kapıları ve yurtdışında oy verme sürecinin başlaması.

4 Mayıs - Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasaklarının başlaması.

7 Mayıs - Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımının tamamlanması.

9 Mayıs - Yurtdışında oy verme sürecinin tamamlanması.

13 Mayıs - Seçim propaganda sürecinin saat 18.00 itibariyle sona ermesi.

14 Mayıs - Oy verme günü.

15 Mayıs - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde yeni takvimin açıklanması.

28 Mayıs - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur tarihi.

KİMLER CUMHURBAŞKANI ADAYI 2023?

YSK'nin hazırladığı takvim kapsamında sürecin başlangıcı 18 Mart olarak belirlendi. Takvime göre, cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart'ta başladı. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imzanın toplanmasına 22 Mart'ta başlanacak. İmzaların 27 Mart saat 20.00'ye kadar toplanması gerekecek. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına giderek imza verecek.

İttifak adayları

26 Şubat 2023 tarihinde CHP Meclis Grubu ve Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayını belirleme süreçleri konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi. 6 Mart 2023 tarihinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ortak mutabakat metninde "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır. ifadesi yer aldı.

16 Mart 2023 tarihinde AK Parti ve MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Diğer adaylar

20 Mart 2023 tarihinde Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Ahmet Özal, İrfan Uzun ve Halil Murat Ünver Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu. 20 Mart, Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihiydi. 21 Mart tarihinde eksik belgesi bulunan adaylar saat 17.00'a kadar belgelerini tamamladılar, 20.00'da YSK aday olan 18 kişinin 11'ini onayladı . Bu adayların 27 Mart tarihine kadar 100.000 imza toplamaları gerekmekte.

Muharrem İnce: Memleket Partisi genel başkanı.

Doğu Perinçek: Vatan Partisi genel başkanı.

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi genel başkanı.

Sinan Oğan: Eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili

Desteğini açıklayanlar: ATA İttifakı.

Ahmet Özal: Tek Parti genel başkanı.

Desteğini açıklayanlar: Türkiye İttifakı

İrfan Uzun: Adalet Birlik Partisi genel başkanı.

Halil Murat Ünver: Bilim İnsanı.

Erkan Trükten: Yazar

Davut Turan: Bilim İnsanı

Hilmi Özden: Yazar

Yakup Türkal: İş İnsani