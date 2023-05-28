Kim nerede oy kullanacak? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener nerede oy kullanacak? Muharrem İnce, Bahçeli nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turu için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başlarken, seçimde yarışacak iki aday oylarını yine ilk turda kullandıkları okullarda kullanacak. Peki, Kim nerede oy kullanacak? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda 60 milyondan fazla vatandaş için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Bugün yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Peki, Kim nerede oy kullanacak? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener nerede oy kullanacak?

KİM NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oy kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Çankaya'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Ankara Çankaya'da Ayten-Şaban Diri İlkokulu oyunu kullanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda oy kullanacak.