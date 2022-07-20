Kim Min Jae gitti mi? SON DURUM! Kim Min Jae transferi ne oldu?

Kim Min Jae gitti mi? Geçen sezonun başında Çin'den Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-jae, gösterdiği performansla pek çok Avrupalı kulübün radarına girdi. Peki, Kim Min Jae gitti mi? Kim Min Jae transferi ne oldu? İşte detaylar...

KİM MİN JAE GİTTİ Mİ?

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'nin transferi için Rennes kulübüyle anlaşmaya varıldı. Oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye sokan Fransız ekibi, bu transfer için sarı-lacivertlilere 18 milyon euro ödeyecek.

RENNES'E GİDİYOR

Yeni sezonda Ligue 1'de mücadele edecek olan Kim Min-jae'nin transferi için Fenerbahçe, Rennes kulübüyle anlaştı. 25 yaşındaki başarılı defans oyuncusunun sağlık kontrolleri ve imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

18 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Rennes, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Fransız ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödeyecek.