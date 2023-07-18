Süper Lig devi Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve performansıyla dünyanın en önemli takımlarının radarına giren Kim Min-Jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu. Peki, Kim Min-Jae Bayern Münih'e gitti mi, transfer oldu mu 2023? Kim Min-Jae hangi takıma gitti, nereye transfer oldu, maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Dünyanın aktif en iyi stoperlerinden kabul edilen Kim Min-jae, resmen Bayern Münih'te. Peki, Kim Min-Jae Bayern Münih'e gitti mi, transfer oldu mu 2023? Kim Min-Jae hangi takıma gitti, nereye transfer oldu, maaşı ne kadar olacak? Kim Min-Jae kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Kim Min-Jae aslen nereli? İşte bilgiler...

KİM MİN-JAE HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU 2023?

Alman devi Bayern Münih, Kim Min-jae'nin transferini duyurdu. Yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bayern Münih, Napoli forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Alman devinden yapılan açıklamada, Kim Min Jae ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtildi.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Bayern Münih her futbolcunun hayalidir. Münih'te beni bekleyen her şeyi dört gözle bekliyorum. Benim için yeni bir başlangıç demek. Burada gelişmeye devam edeceğim. Kulüple yaptığım görüşmelerde bana olan ilginin ne kadar büyük olduğu en başından beri bana açıkça ifade edildi. İlk hedefim oldukça çok oynamak. Ayrıca mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmak istiyorum" dedi.

KİM MİN JAE KİMDİR?

Kim Min-jae (d. 15 Kasım 1996; Tongyeong, Güney Gyeongsang), stoper mevkiinde oynayan Güney Koreli millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayern München'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Gyeongju KHNP

Kim, 2016 tarihinde Kore Ulusal Ligi'nde yer alan Gyeongju KHNP takımına katıldı.

8 Temmuz 2016 tarihinde, Busan Transportation Corporation takımına karşı oynanan lig maçına ilk 11'de çıktı. 90 dakika sahada kalan Kim, bir sarı kart gördü. Kim, Temmuz'dan Ekim'e kadar oynanan 15 maça ilk 11'de çıktı. Bu maçlarda toplamda üç sarı kart gördü.

Gyeongju takımı, Kore Ulusal Lig Şampiyonası'nda play-off turuna yükseldi. 2 Kasım 2016 tarihinde Changwon City ile oynan çeyrek final maçına ilk 11'de başladı ve 78. dakika boyunca sahada kaldı. Gyeongju, rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 5 Kasım 2016 tarihinde, Ulsan Dolphin takımıyla oynanan yarı final maçında da kadroda yer aldı fakat Gyeongju takımı finale yükselemedi.

Jeonbuk Hyundai Motors

2017

22 Aralık 2016 tarihinde, Jeonbuk Hyundai Motors kulübü, Kim Min-Jae'yi bedelsiz olarak transfer ettiklerini duyurdu. Teknik direktör Choi Kang-hee, kış sezonu öncesi Dubai'de yapılan kampta Kim Min-Jae'den umutlu olduğunu belirtti. Kim Min-Jae, Kim Hyung-il'in kullanmış olduğu 3 numarayı devraldı.

5 Mart 2017 tarihinde, ligin ilk haftasında, Jeonnam Dragons ile oynanan Jeolla derbisinde ilk kez sahaya çıktı. Kim, maçta 90 dakika sahada kaldı ve Joenbuk, 2-1 galip geldi.

25 Haziran 2017 tarihinde, Kim, kariyerindeki ilk golünü, ligin 16. haftasında Daegu FC karşısında attı. Maç 2-2 sona erdi.

20 Eylül 2017 tarihinde, Sangju Sangmu takımına karşı oynanan 27. hafta maçının 40. dakikasında, kinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Joenbuk, maçı 2-1 kaybetti.

15 Ekim 2017 tarihinde Kim, beklenmedik bir şekilde kalp kapağı rahatsızlığı yaşadı. Bu nedenle Japonya'da ameliyat olmak zorunda kaldı ve sezonun geri kalan maçlarında forma giyemedi.

Jeonbuk Hyundai Motors, sezonu lig şampiyonu olarak tamamladı. Kim, bu sezonda toplam 29 maça çıktı, 2 gol attı, 8 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Göstermiş olduğu etkili performansla Kore Ligi'nde yılın en iyi genç futbolcusu seçildi ve sezonun en iyi ilk 11'nde yer aldı.

2018

Kim, 2018 sezonundaki ilk maçına, Kashiwa Reysol ile oynanan AFC Şampiyonlar Ligi grup maçında çıktı. Bu maç Kim'in kariyerindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi maçı oldu. Joenbuk, 2-0 geri düştüğü maçı 3-2 kazandı.

18 Mart 2018 tarihinde Kim, bu sezondaki ilk golünü ligin 3. haftasında oynanan FC Seoul maçında attı. Maça ilk 11'de başlayan Kim, defansta çok iyi bir performans gösterdi ve Lee Jae-sung'un kullandığı köşe vuruşunda, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımın ilk golünü kaydetti. Maç 2-1'lik Joenbuk galibiyetiyle sonuçlandı. Bu performans Kim'i haftanın oyuncusu yaptı. Kim, 5. haftadan 7. haftaya kadar üst süte "haftanın en iyi ilk 11"ine seçildi. Bu süre zarfında Joenbuk, 7 lig ve 2 AFC Şampiyonlar Ligi maçını kalesinde hiç gol görmeden tamamladı. 2 Mayıs 2018 tarihinde Daegu FC ile oynanan 11. hafta maçında baldır kemiğini çatlattı.

Jeonbuk Hyundai Motors, sezonu şampiyon olarak tamamladı ve Kim, kariyerindeki ikinci lig şampiyonluğunu yaşadı.

Beijing Guoan

29 Ocak 2019 tarihinde Kim, Çin'in Beijing (Pekin) Sinobo Guoan takımına transfer oldu. Gösterdiği etkili performansla Beijing Guoan'ın ligi ikinci sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.

Mayıs 2020'de Kim, Güney Kore'deki düğününden sonra Koreli bir futbol yorumcusu tarafından yönetilen Youtube kanalında, takım arkadaşları hakkındaki memnuniyetsizliğini belirtti ve tartışmalara neden oldu. Daha sonra birçok Avrupa kulübünden teklif almaya başladı. En ciddi teklif İngiltere Premier League takımı olan Tottenham'dan geldi fakat Beijing ile anlaşma sağlayamadı.

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Bir önceki sezonda Çin'in Shanghai (Şanghay) Port takımında görev alan teknik direktör Vitor Pereira'yı göreve getirdi. Vitor Pereira ve Kim Min-Jae, Çin'de birbirlerine rakip olan takımlarda yer aldıkları için Pereira, Kim hakkında yeterli bilgiye sahipti. Pereira, sezon öncesinde Kim Min-Jae'yi arayarak: "Seni Fenerbahçe'ye almak istiyorum" dedi ve transfer süreci başladı.

Kim, 16 Ağustos 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 22 Ağustos 2021 tarihinde Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçında çıktı. Kim, 87 dakika sahada kaldı. Bu maçta en fazla sahipsiz top kazanan ve en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu oldu. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

Kim Min-Jae, kariyerindeki ilk UEFA (avrupa) maçına 16 Eylül 2021 tarihinde Eintracht Frankfurt ile oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında çıktı. Kim, 90 dakika boyuncu sahada kaldı.

17 Ekim 2021 tarihinde Trabzonspor ile oynanan 9. hafta maçında Min-Jae, maçın 14. dakikasında orta sahada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü. 23. dakikada ise Djaniny'i ceza sahası dışında düşürerek ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. En son 2017 yılında Joenbuk Hyundai Motors takımındayken kırmızı kart gören futbolcu 4 yıl sonra ilk kez kırmızı kart gömüş oldu. Fenerbahçe, 3. dakikada 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kaybetti. Min-Jae maçtan iki gün sonra açıklamalarda bulundu: "Bu en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda."

21 Kasım 2021 tarihinde Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de başladı. Kim, bu maçta en fazla pas arası ve engelleme yapan futbolcu oldu. Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, maç sonunda resmi Twitter hesabından Mesut Özil, Berke Özer, Miguel Crespo ve Kim Min-Jae'nin yer aldığı "maçın oyuncusu" anketi yaptı. Kim Min-Jae, Fenerbahçe taraftarları tarafından 76.3'lük oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Oynadığı futbolla Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazanan Jae, 20 Mart 2022 Tarihinde Ülker Stadında oynanan Konyaspor maçında Fenerbahçe formasıyla skora dengeyi getiren golü atmıştır. Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazanırken bu gol Kim Min Jae'nin Fenerbahçe kariyerinde attığı ilk goldür.

27 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Napoli

27 Temmuz 2022 yılında 18.05 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer oldu. Kısa sürede göstermiş olduğu etkili performansla, İtalya'da Eylül ayının futbolcusu seçildi. 22-23 sezonunu İtalya Serie A şampiyonluğuyla tamamladı ve sezonun en iyi defans oyuncusu seçildi.