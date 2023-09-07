Kim Min-jae Ballon d'Or adayı mı? Min-Jae dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday mı?

Kim Min-jae, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or için adaylık iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddialar, futbol severleri heyecanlandırırken, Kim Min-jae'nin bu yarışta ne kadar ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, Kim Min-jae Ballon d'Or adayı mı? İşte, Min-Jae dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday mı?

Kim Min-jae Ballon d'Or adayı mı? Kim Min-jae, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or için adaylık iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddialar, futbol severleri heyecanlandırırken, Kim Min-jae'nin bu yarışta ne kadar ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, Kim Min-jae Ballon d'Or adayı mı? İşte, Min-Jae dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday mı? Detaylar!

KIM MIN-JAE BALLON D'OR'A ADAY MI?

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un aday listesi belli oldu. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 18 yılın ardından ilk kez listede yer almadı. Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bayern Münih'in yeni transferi Kim Min-Jae de yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle: