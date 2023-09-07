Kim Min-jae Ballon d'Or adayı mı? Min-Jae dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday mı?
Kim Min-jae, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or için adaylık iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddialar, futbol severleri heyecanlandırırken, Kim Min-jae'nin bu yarışta ne kadar ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, Kim Min-jae Ballon d'Or adayı mı? İşte, Min-Jae dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday mı?
Kim Min-jae Ballon d'Or adayı mı? Kim Min-jae, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or için adaylık iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddialar, futbol severleri heyecanlandırırken, Kim Min-jae'nin bu yarışta ne kadar ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, Kim Min-jae Ballon d'Or adayı mı? İşte, Min-Jae dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday mı? Detaylar!
KIM MIN-JAE BALLON D'OR'A ADAY MI?
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un aday listesi belli oldu. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 18 yılın ardından ilk kez listede yer almadı. Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bayern Münih'in yeni transferi Kim Min-Jae de yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle:
- Kim Min-jae (Bayern Münih, Güney Kore)
- Josko Gvardiol (Manchester City, Hırvatistan)
- Jamal Musiala (Bayern Münih, Almanya)
- Andre Onana (Manchester United, Kamerun)
- Karim Benzema (Al Ittihad, Fransa)
- Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)
- Bukayo Saka (Arsenal, İngiltere)
- Kevin de Bruyne (Manchester City, Belçika)
- Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)
- Randal Kolo Muani (Paris St-Germain, Fransa)
- Bernardo Silva (Manchester City, Portekiz)
- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Gürcistan)
- Nicolo Barella (Inter, İtalya)
- Emiliano Martinez (Aston Villa, Arjantin)
- Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)
- Erling Haaland (Manchester City, Norveç)
- Martin Odegaard (Arsenal, Norveç)
- İlkay Gündoğan (Barcelona, Almanya)
- Yassine Bounou (Al Hilal, Fas)
- Julian Alvarez (Manchester City, Arjantin)
- Vinicius Junior (Real Madrid, Brezilya)
- Rodri (Manchester City, İspanya)
- Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Fransa)
- Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)
- Lautaro Martinez (Inter, Arjantin)
- Robert Lewandowski (Barcelona, Polonya)
- Luka Modric (Real Madrid, Hırvatistan)
- Kylian Mbappe (Paris St-Germain, Fransa)
- Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)
- Victor Osimhen (Napoli, Nijerya)