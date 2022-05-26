Kim Min-Jae askere ne zaman gidiyor? Kim Min-Jae ne kadar askerlik yapacak? Kim Min-Jae askerlik süresi! - Haberler

Kim Min-jae askere mi gidiyor? Sezon başında Fenerbahçe'ye Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya transfer olan Kim Min-jae, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Avrupa devlerinin radarına giren başarılı savunmacının askere gideceği öne sürüldü. Peki, Kim Min Jae askere ne zaman gidiyor? Kim Min Jae ne kadar askerlik yapacak? Kim Min-Jae askerlik süresi haberimizde...

KİM MİN-JAE ASKERE Mİ GİDECEK?

Fenerbahçe'de bu sezon harikalar yaratan Kim Min-Jae'nin vatani görevini yapmak için Güney Kore'ye gideceği ifade edildi. Başarılı savunmacı normalde 21 ay olan zorunlu askerliği 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandırdığı için 3 hafta yapacak.

KİM MİN-JAE'NİN ASKERLİK NE ZAMAN BİTECEK?

Ajansspor'da yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig takımı Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde olan Kim Min-Jea yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek. Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jea'nin askerliği de 3 haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.

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