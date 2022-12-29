Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler? Kim milyoner olmak ister yılbaşı özel programı ne zaman, saat kaçta?

ATV'nin en uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yılbaşı özel programıyla izleyicilerinin karşısına çıkacak. Peki, Kim milyoner olmak ister yılbaşı özel programının konukları kimler olacak? Kim milyoner olmak ister yılbaşı özel programı ne zaman, saat kaçta? İşte konu hakkında merak edilenler...

Büyük ödülün 1 Milyon TL olduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı konukları ile dikkat çekti. Peki, Kim milyoner olmak ister yılbaşı özel programının konukları kimler olacak? Kim milyoner olmak ister yılbaşı özel programı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmizoğlunun yaptığı 1 milyon TL para ödülü bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle yine seyircileri ekrana kütleyecek. Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'nın konuk olacağı programa aynı zamanda sanatçılar şarkılarıyla eşlik edecek.

Yılbaşı özel bölümünün ilk konuğu ise ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar olacak. Hem yeni şarkısını seslendirecek hem de zorlu soruları cevaplamaya çalışacak. Son zamanların en beğenilen genç şarkıcılarından Sefo'da yarışmacı koltuğuna oturacak. Çıkış yaptığı ''Bilmem mi'' şarkısıyla bölüme damgasını vuracak. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinin başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca'da yarışacak. Keyifli sohbetiyle ekran başındakilere eğlenceli bir yılbaşı akşamı yaşatacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

'Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00'da ATV'de izleyicileriyle buluşacak.