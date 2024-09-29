'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru!
Sırım gibi ne anlama gelir? Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara sorulan bir soru büyük ilgi topladı. Yarışmanın bu bölümünde sorulan soru, izleyicileri şaşırttı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
'Sırım gibi ne anlama gelir?' Sorusunun cevabı merak ediliyor. Yarışmanın bu bölümünde, "sırım gibi" ifadesinin ne anlama geldiğine dair sorulan soru, birçok kişi tarafından merakla yanıtlanmaya çalışıldı. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde daha fazla zorlu soruların yer alacağı tahmin ediliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru!
SIRRIM GİBİ NE ANLAMA GELİR?
A) Kısa boylu ve tombulca
B) Ufak tefek ve bodur
C) İnce yapılı ve güçlü
D) Aşırı zayıf ve çelimsiz
Doğru Cevap: C şıkkıdır.