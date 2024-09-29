'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru!

'Sırım gibi ne anlama gelir?' Sorusunun cevabı merak ediliyor. Yarışmanın bu bölümünde, "sırım gibi" ifadesinin ne anlama geldiğine dair sorulan soru, birçok kişi tarafından merakla yanıtlanmaya çalışıldı. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde daha fazla zorlu soruların yer alacağı tahmin ediliyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru!

SIRRIM GİBİ NE ANLAMA GELİR?

A) Kısa boylu ve tombulca

B) Ufak tefek ve bodur

C) İnce yapılı ve güçlü

D) Aşırı zayıf ve çelimsiz

Doğru Cevap: C şıkkıdır.