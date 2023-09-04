Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin kimdir, kaç yaşında? Bir milyonluk soru nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin kimdir, kaç yaşında ve milyonluk soru nedir merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin kimdir, kaç yaşında? Milyonluk soru nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin kimdir, kaç yaşında? Milyonluk soru nedir? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMACISI RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

BİR MİLYONLUK SORU NEDİR?

TBMM'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı ilk kimin okuduğu sorusuna çift cevap hakkını kullanarak doğru yanıtı veren Rabia, ilk hakkında Mehmet Akif Ersoy yanıtını verdi. İkinci cevap hakkında ise Hamdullah Suphi Tanrıöver yanıtını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Rabia Birsen Güvercin'in başarısı karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek alnından öptü.