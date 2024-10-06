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Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı?

Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Ramazan ilgi odağı oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kimdir? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL'lik soru cevabı ne, milyon TL'lik soru açıldı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ramazan sorulara verdiği cevaplarla dikkatleri çekti. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kimdir? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL'lik soru cevabı ne, milyon TL'lik soru açıldı mı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RAMAZAN ÇULHA KİMDİR?

Ramazan Çulha, 2005 İstanbul doğumludur. Aslen Sinoplu olan Ramazan bu yıl İstanbul Üniversite Tarih Bölümünde üniversite eğitimine başladı. Serebral palsi hastası olduğunu ifade eden Ramazan bu hastalığının doğuştan geldiğini ifade etti.

Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı?Ramazan Çulha

Ramazan Çulha, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

RAMAZAN ÇULHA'NIN CEVAPLADIĞI BAZI SORULAR

Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı?

Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı?

Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı?

Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı?


6 EKİM PAZAR 1 MİLYON TL'LİK SORU CEVABI NE?

6 Ekim Pazar 1 milyon TL'lik soru henüz açılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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