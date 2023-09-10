Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı? Milyoner Rabia'nın hayat hikayesi…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam Rabia Birsen Güvercin yarıştı. Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında ve Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı merak ediliyor. Milyoner Rabia'nın hayat hikayesi gündeme geliyor. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia, 1 Milyonu kazandı mı araştırılıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA 1 MİLYONU KAZANDI MI?

1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu. Rabia Birsen Güvercin 1 Milyon TL değerindeki soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NEDİR?

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORUNUN CEVABI NEDİR?

V harfini seçen Güvercin, doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

Ş harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Eskişehir

Gümüşhane

Kırşehir

Kahramanmaraş

Nevşehir

Muş

Şanlıurfa

Uşak

Şırnak

H harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Ardahan

Eskişehir

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Kırşehir

Kütahya

Kahramanmaraş

Nevşehir

V harfinden 5 tane ilimizin adında bulunuyor.

Yalova

Artvin

Nevşehir

Sivas

Van

G harfinden 6 tane ilimizin adında bulunuyor.