Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı? Milyoner Rabia'nın hayat hikayesi…
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam Rabia Birsen Güvercin yarıştı. Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında ve Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı merak ediliyor. Milyoner Rabia'nın hayat hikayesi gündeme geliyor. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia, 1 Milyonu kazandı mı araştırılıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı?
Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında ve Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı soruları gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru nedir, cevabı ne merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında ve Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster Rabia 1 Milyonu kazandı mı? Milyoner Rabia'nın hayat hikayesi! Detaylar haberimizdedir…
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.
1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu. Rabia Birsen Güvercin 1 Milyon TL değerindeki soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu.
Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.
V harfini seçen Güvercin, doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.
Ş harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.
- Eskişehir
- Gümüşhane
- Kırşehir
- Kahramanmaraş
- Nevşehir
- Muş
- Şanlıurfa
- Uşak
- Şırnak
H harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.
- Ardahan
- Eskişehir
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Kırşehir
- Kütahya
- Kahramanmaraş
- Nevşehir
V harfinden 5 tane ilimizin adında bulunuyor.
- Yalova
- Artvin
- Nevşehir
- Sivas
- Van
G harfinden 6 tane ilimizin adında bulunuyor.
- Bingöl
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Yozgat
- Zonguldak