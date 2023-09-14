Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Rabia Birsen Göğercin hakkında birçok detay merak ediliyor ve bu sebeple Kim Milyoner Olmak ister Rabia kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak ister Rabia kimdir? Yarışmacısı Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, İnstagram hesabı ne?

Kim Milyoner Olmak ister Rabia kimdir? Sorusu, sosyal medya üzerinde viral olan videolar ile birlikte gündeme geldi ve merak edildi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Peki, Kim Milyoner Olmak ister Rabia kimdir? Yarışmacısı Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, İnstagram hesabı ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak ister Rabia'nın tam adı Rabia Birsen Göğercin'dir. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

Yeminli izci olduğunu ifade eden Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdığını da dile getirdi.