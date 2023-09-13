ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının büyük ödülüne zam yapıldı. Kim Milyoner Olmak İster ödülü 5 Milyon lira mı oldu ve Kim Milyoner Olmak İster ödülü ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ödülü 5 Milyon lira mı oldu? Kim Milyoner Olmak İster ödülü ne kadar oldu?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLÜ 5 MİLYON LİRA MI OLDU?

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının büyük ödülüne zam yapıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışmasında büyük ödül 1 Milyon TL veriliyordu. Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının büyük ödülü 5 milyon TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte, bu meblağa ulaşmak için 13. soruya kadar ilerlemek gerekiyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLÜ NE KADAR OLDU?

Soru: 2 bin TL Soru: 5 bin TL (Baraj) Soru: 7 bin 500 TL Soru: 10 bin TL Soru: 20 bin TL Soru: 30 bin TL Soru: 50 bin TL (Baraj) Soru: 100 bin TL Soru: 200 bin TL Soru: 300 bin TL Soru: 500 bin TL Soru: 1 milyon TL Soru: 5 milyon TL

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında toplam 13 soru yer alıyor. 13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.