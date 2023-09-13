Kim Milyoner Olmak İster ödülü 5 Milyon lira mı oldu? Kim Milyoner Olmak İster ödülü ne kadar oldu?
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının büyük ödülüne zam yapıldı. Kim Milyoner Olmak İster ödülü 5 Milyon lira mı oldu ve Kim Milyoner Olmak İster ödülü ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ödülü 5 Milyon lira mı oldu? Kim Milyoner Olmak İster ödülü ne kadar oldu?
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ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının büyük ödülüne zam yapıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışmasında büyük ödül 1 Milyon TL veriliyordu. Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının büyük ödülü 5 milyon TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte, bu meblağa ulaşmak için 13. soruya kadar ilerlemek gerekiyor.
- Soru: 2 bin TL
- Soru: 5 bin TL (Baraj)
- Soru: 7 bin 500 TL
- Soru: 10 bin TL
- Soru: 20 bin TL
- Soru: 30 bin TL
- Soru: 50 bin TL (Baraj)
- Soru: 100 bin TL
- Soru: 200 bin TL
- Soru: 300 bin TL
- Soru: 500 bin TL
- Soru: 1 milyon TL
- Soru: 5 milyon TL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında toplam 13 soru yer alıyor. 13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.