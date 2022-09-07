Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 7 Eylül Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, niye yok, neden başlamadı?

ATV'nin sevilen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugün ATV yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster programı hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, normalde Çarşamba akşamları ATV'de ekrana geliyor. İzleyiciler 7 Eylül Çarşamba günü Kim Milyoner Olmak İster'i yayın akışında göremeyince Kim Milyoner İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

KİM MİLYONER İSTER NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması genellikle Çarşamba ve Cuma günleri yayınlanmaktadır. Fakat bugün 7 Eylül Çarşamba yayın akışında yer almadı. Konu hakkında resmi bir paylaşım yapılmadı. Programın yeni bölümünün Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN YOK MU?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yerine bugün "Kardeşlerim" dizisinin son bölümü oynayacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm normalde bugün bekleniyordu. Fakat 7 Eylül Çarşamba program yayınlanmadı. Yeni bölümünün haftaya veya bu Cuma günü yayınlanması bekleniyor.