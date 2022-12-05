Sunuculuğunu Kenan İmirzalioğlu'nun yaptığı program ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Bunun üzerine izleyiciler Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster hangi kanalda? sorularına yanıt aradı.

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Vatandaşlar ise 1 milyon TL'lik sorunun gündeme gelmesinin ardından Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon İster ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster hangi kanalda? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kim Milyoner Olmak İster programı Pazar günü saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.