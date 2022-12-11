Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Bunun üzerine izleyiciler Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster hangi kanalda? sorularına yanıt aradı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? 11 Aralık 2022 Milyonerlik soru açıldı mı?

Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Vatandaşlar ise 1 milyon TL'lik sorunun gündeme gelmesinin ardından Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon İster ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster hangi kanalda? soruları aratıldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? 11 Aralık 2022 Milyonerlik soru açıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kim Milyoner Olmak İster programı Pazar günü saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

ATV YAYIN AKIŞI

12: 15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15: 45 Aldatmak

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 CANLI İZLE Kim Milyoner Olmak İster?

23: 20 Alfa Kurt - Yabancı Sinema

01: 15 Yalnız Kurt

04: 45 Bir Zamanlar Çukurova

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 11. SORU NE?

SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (DOĞRU CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20.00'da yayımlanacak.

BATU ALICI KİMDİR?

ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.

2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.