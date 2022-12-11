Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne? Batu Alıcı kazandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorusu yanıt arıyor. Her Pazar yayınlanan fenomen yarışma programında 3 yıl sonra bir milyonluk soru açıldı. Yarışmacı Batu Alıcı, özgüvenli bir şekilde bir milyonluk soruya kadar geldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne zaman belli olacak? Milyonluk soru ne zaman açıklanacak? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk sorunun cevabı nedir?