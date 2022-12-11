Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne? Batu Alıcı kazandı mı?
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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorusu yanıt arıyor. Her Pazar yayınlanan fenomen yarışma programında 3 yıl sonra bir milyonluk soru açıldı. Yarışmacı Batu Alıcı, özgüvenli bir şekilde bir milyonluk soruya kadar geldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne zaman belli olacak? Milyonluk soru ne zaman açıklanacak? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk sorunun cevabı nedir?
Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Milyonluk soruda çıkan sorunun cevabı merak edildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne zaman belli olacak? Milyonluk soru ne zaman açıklanacak? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk sorunun cevabı nedir? İşte detaylar haberimizde...
Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
A) Bala Hatun (DOĞRU CEVAP)
B) Banu Çiçek
C) Bamsı Beyrek
D) Bayındır Han
Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han'dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı'nın beyidir. Boğaç Han eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgeler.
Batu Alıcı isimli genç yarışmacı geride kalan 11 soruya da doğru cevap vermiş ve Milyoner'de final sorusunu görmeye hak kazanmıştı.
SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (DOĞRU CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara