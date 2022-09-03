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Kim Milyoner Olmak İster Leyla Altıparmak kimdir? 2 Eylül Cuma Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Leyla Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Kim Milyoner Olmak İster Leyla Altıparmak kimdir? 2 Eylül Cuma Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Leyla Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılanların kim olduğu merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında bugün yarışan Leyla Altıparmak geliyor. Peki, Leyla Altıparmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Leyla Altıparmak yarışmadan kaç para kazandı? İşte detaylar...

2 Eylül Cuma günü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Leyla Altıparmak hakkında, Kim Milyoner Olmak İster Leyla Altıparmak kimdir? 2 Eylül Cuma Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Leyla Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Bilgiler sizlerle...

LEYLA ALTIPARMAK KİMDİR?

Leyla Altıparmak 2 Eylül Cuma günü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştır ve 30 bin TL kazanmıştır. 200 bin TL'lik soruyu açtıran Leyla Altıparmak 200 bin TL'lik soruya yanlış cevap vererek 30 bin TL aldı.

Kim Milyoner Olmak İster Leyla Altıparmak kimdir? 2 Eylül Cuma Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Leyla Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Leyla Altıparmak 54 yaşında ve 2 çocuk annesidir. Leyla Altıparmak, Bulgaristan göçmeni ve yarışmaya Adana'dan katılmaktadır. Leyla Altıparmak yarışmadan kazanacağı ödülle bir araba satın almak istediğini belirtmişti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER LEYLA ALTIPARMAK KAÇ TL KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak 2 Eylül Cuma günü 200 bin TL'lik soruyu açtıran Leyla Altıparmak o soruya yanlış cevap verdi ve 30 bin TL kazandı.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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