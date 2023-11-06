ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında katılan Eyüp İşler kimdir ve 5 Milyonluk soruyu açtıran Eyüp kaç yaşında, nereli olduğu araştırılıyor. Eyüp İşler nereli, kaç yaşında ve nerede okuyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler kimdir? 5 Milyonluk soruyu açtıran Eyüp kaç yaşında?

5 Milyonluk soruyu açtıran Eyüp İşler kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Eyüp İşler, 1 milyonluk soruyu doğru cevaplayarak 5 milyon değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler kimdir? 5 Milyonluk soruyu açtıran Eyüp kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

EYÜP İŞLER KİMDİR?

Atv ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Eyüp İşler, 1 Milyon değerindeki soruyu doğru cevapladı. Eyüp, son soru olan 5 milyon değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Eyüp İşler, 20 yaşında olup Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğu biliniyor.

1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU NEDİR?

İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?

A) Hulk posteri

B) Karpuz dilimi

C) Kırmızı karanfil

D) Sedir ağacı dalı

Doğru Cevap: "B) Karpuz dilimi" şıkkıdır.

Karpuz dilimi, Filistinlilerin sembolü olarak bilinir. Ayrıca, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan bu sembol, Doğu Kudüs'ü ilhak etmesiyle daha da yayılmıştır. İsrail hükümeti Filistin bayrağının Gazze ve Batı Şeria'da alenen sergilenmesini suç sayıldı.