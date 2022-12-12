Her Pazar yayınlanan fenomen yarışma programında 3 yıl sonra bir milyonluk soru açıldı. Yarışmacı Batu Alıcı, özgüvenli bir şekilde bir milyonluk soruya kadar geldi. Heyecanla beklenen final sorusu dün akşam ekranlara geldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Dede Korkut sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı ve vatandaşlar sorunun cevabını merak etti. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Dede Korkut sorusunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER DEDE KORKUT SORUSUNUN CEVABI NE?

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A) Bala Hatun (DOĞRU CEVAP)

B) Banu Çiçek

C) Bamsı Beyrek

D) Bayındır Han

Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han'dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı'nın beyidir. Boğaç Han eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgeler.