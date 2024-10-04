14,8 milyardan fazla görüntülenmeyle YouTube'da açık ara en çok izlenme sayısına ulaşan, hangisinin aile üyelerinin çeşitli el ve vücut hareketleri ..

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 14,8 milyardan fazla görüntülenmeyle YouTube'da açık ara en çok izlenme sayısına ulaşan, hangisinin aile üyelerinin çeşitli el ve vücut hareketleriyle tanıtıldığı bir çocuk şarkısı videosudur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

14,8 MİLYARDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENMEYLE YOUTUBE'DA AÇIK ARA EN ÇOK İZLENME SAYISINA ULAŞAN, HANGİSİNİN AİLE ÜYELERİNİN ÇEŞİTLİ EL VE VÜCUT HAREKETLERİYLE TANITILDIĞI BİR ÇOCUK ŞARKISI VİDEOSUDUR?

A: Su aygiri

C: Köpek balığı

B: Kurbağa

D: Aslan

Cevap : Köpek balığı