Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi! 9 Eylül Cuma 2022 Kim Milyoner Olmak İster Erol ve Damla kimdir, kaç yaşında, nereli, evlendiler mi?

Kim Milyoner Olmak İster'de bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Yarışmacılardan Erol Bey, Damla Hanım'a stüdyoda evlenme teklifi etti. Renkli görüntülere sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'de neler oldu merak edildi. İşte detaylar...

Bugün 9 Eylül Cuma Kim Milyoner Olmak İster'de Erol Yılmaz, Damla Hanım'a evlilik teklifi etti. Teklifi kabul eden Damla Hanım heyecanlı dakikalar yaşadı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Erol ve Damla kimdir, kaç yaşında, nereli, evlendiler mi?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE EVLENME TEKLİFİ!

Kim Milyoner Olmak İster bugünkü yarışmasında (9 Eylül Cuma 2022) Erol Yılmaz Bey, Damla Hanım'a evlenme teklifinde bulundu.

Erol Yılmaz 5 bin TL'lik soru için Ayhan Bey'i aradı ve Damla Hanım'a bir soru sormak istediğini belirtti. Soru için izin alan yarışmacı 4. soruya doğru cevabı vererek konuk bölümünde oturan Damla Hanım'ın yanına gitti ve evlenme teklifi etti. Damla Hanım teklife evet yanıtını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de bugünkü evlenme teklifi renkli görüntülere sahne oldu. Kenan İmirzalıoğlu, Erol ve Damla çiftine mutluluk dileklerini iletti.