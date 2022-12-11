Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV canlı yayın izle! 11 Aralık 2022 Kim Milyoner Olmak İster canlı izle!
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam milyonluk soru açılacak. Kim Milyoner Olmak İster'i izlemek isteyen seyirciler araştırmalarını sürdürüyor. ATV canlı yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster canlı yayın izleme ekranı araştırılıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV canlı yayın izle! 11 Aralık 2022 Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! Batu Alıcı kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorusu yanıt arıyor. Her Pazar yayımlanan fenomen yarışma programında 3 yıl sonra bir milyonluk soru açıldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV canlı yayın izle! 11 Aralık 2022 Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! Batu Alıcı kimdir?İşte detaylar haberimizde...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!
SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (DOĞRU CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20.00'da yayımlanacak.
ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.
2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.