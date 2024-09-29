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Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki

Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki
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ATV'nin popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Eylül tarihli yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. Yarışmayı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV'nin resmi internet sitesinde izleme linki yayınlandı.

29 Eylül Pazar ATV yayın akışı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? programı, her hafta olduğu gibi bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. ATV'nin sevilen ve uzun süredir yayında olan yarışma programı, yeni bölümüyle yine pek çok heyecanlı anlara sahne olacak. Yarışmanın canlı izleme linki ve diğer detaylar da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KENAN İMİRZALIOĞLU NEDEN YOK?

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Kenan Işık'ın sunumuyla popüler hale gelen Kim milyoner olmak İster'de yeni sezonda sunucu değişikliği yaşanacak. Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 ATV'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 20 Shannon'un Gökkuşağı / Yabancı Sinema

14: 00 Bir Gece Masalı

17: 00 Canavar Avcısı / Yabancı Sinema

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Bir Gece Masalı

02: 40 Kör Nokta

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