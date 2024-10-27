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Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki!

Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki!
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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 27 Ekim'de izleyicilerle buluşuyor. Yarışmayı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV'nin resmi internet sitesinde izleme linki yayınlandı. Yarışmayı kaçırmamak için linki takip edebilirsiniz.

27 Ekim Pazar ATV yayın akışı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? programı, her hafta olduğu gibi bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. ATV'nin sevilen ve uzun süredir yayında olan yarışma programı, yeni bölümüyle yine pek çok heyecanlı anlara sahne olacak. Yarışmanın canlı izleme linki ve diğer detaylar da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KENAN İMİRZALIOĞLU NEDEN YOK?

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Kenan Işık'ın sunumuyla popüler hale gelen Kim milyoner olmak İster'de yeni sezonda sunucu değişikliği yaşanacak. Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki!

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Kalp Yarası

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Karadut

03:00 Ateş Kuşları

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