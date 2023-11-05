Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 5 Kasım canlı izleme linki araştırılıyor. İzlemek isteyenler sıklıkla canlı izle linklerini araştırıyor. Son bölümde neler olduğu ve yarışmanın detayları haberimizde bulunuyor. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı her Pazar ATV'de yayınlanıyor. CANLI izle! Kim Milyoner Olmak İster? Atv canlı yayın Kim Milyoner Olmak İster izle! 5 Kasım Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! Kim Milyoner Olmak İster?

Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 5 Kasım Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu?

Atv canlı yayın Kim Milyoner Olmak İster? izlemek isteyenler, 5 Kasım Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle linklerini sıklıkla araştırıyor. Kim Milyoner Olmak İster? Atv canlı yayın Kim Milyoner Olmak İster izle! 5 Kasım Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV'de her Pazar yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak.

Cumhuriyet Bayramı'na yakışır, başarılı sporcularımız yarışıyor

Bu özel bölümde; 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupa birden kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacaklar.

Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne bağışlıyacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ