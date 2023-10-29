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Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 29 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV'de her Pazar yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor. 13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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