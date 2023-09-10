Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 10 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV'de her Pazar yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kim Milyoner İster yarışmasında eşine az rastlanan anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Rabia Birsen Güvercin, başarılı bir performans sergileyerek milyonluk soruya gelmeyi hak etti. Son soruda, "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" diye soruldu.

1 MİLYON LİRARIK SORUYU AÇTIRDI

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

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