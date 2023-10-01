Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV'de her Pazar yayınlanıyor.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır

Joker hakları

• Seyirciye sorma jokeri: Yarışma stüdyosunda bulunan seyircilerin ellerindeki bir cihaz yardımı ile 10 saniye içerisinde cevap verip yarışmacıya yardımcı olduğu jokerdir.

• Telefon jokeri: Yarışmacı, başvuru sırasında adını verdiği üç arkadaşından birini arayıp 30 saniye içerisinde soru hakkında fikir alışverişinde bulunabilir.

• Yarı yarıya jokeri (50:50): Bilgisayar, yanlış olan iki seçeneği rastgele çıkarır.

• Çift cevap jokeri: Daha önceki sürümlerinden farklı olarak eklenen bu joker sayesinde soruya iki defa yanıt verilebilir, ancak jokeri kullanan yarışmacılar çekilemez ve sadece 7. sorudan sonra kullanılır.

Eski joker hakları

• Soru değiştirme jokeri: Sadece "Kim Bir Milyon İster?" yarışmasında kullanılan bu joker sayesinde soru değiştirilebilir.

• Uzmana sorma jokeri: COVID-19 pandemisi nedeniyle stüdyoya seyirci alınamadığı dönemde seyirci jokeri yerine geçici bir süreliğine getirilmiştir. Yarışmacılar soruyu, daha önce 1 milyon ₺'yi kazanan Arda Ayten'e sormuşlardır.

1 Milyon TL değerindeki soruyu açtıran yarışmacılar

Şeyma Özin

Çağdaş İrfan Yıldırım

Arda Ayten

Batu Alıcı

Oktay Kaynarca (Yılbaşı Özel 2023)

Rabia Birsen Göğercin

1 Milyon TL'yi kazanan yarışmacılar

Arda Ayten

Rabia Birsen Göğercin