Ülkemizin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki büyük ödül miktarı merak konusu oldu. Yarışmacıların zorlu soruları doğru yanıtlayarak elde edebileceği maksimum ödül miktarı araştırılmaktadır. Peki, Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayımlanan bilgi türündeki Türk yarışma programıdır. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki ödül artacak mı merak konusu oldu. Enflasyon ve döviz kurundaki hareket sebebiyle Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki büyük ödül değişecek mi araştırılmaktadır. Peki, Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? Kim Milyoner Olmak İster para ödülü değişti mi?Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kim Milyoner Olmak İster programındaki 1 Milyon TL'lik büyük ödül, 5 Milyon TL'ye yükseltildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KURALLARI NELER?

Yarışmada toplam 12 soru yer almaktadır. 2. soruda 2.000 TL, 7. soruda ise 30.000 TL'lik baraj soruları vardır. Yarışmayı kaybettiğiniz takdirde en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Çekildiğiniz takdirde en son doğru yanıtladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Ayrıca size sunulan 4 joker hakkının 3'ünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Diğer joker hakkını (yani çift cevap hakkını), 7. sorudan sonra kullanabilirsiniz.

Yeni yarışmada, eski yarışmadan farklı olarak bir adet "sesli soru" sorulmaktadır. Yarışmacı öncelikle ses kaydını dinler ve ses kaydı ile ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlamaya çalışır. Sesli soru, 2. baraj sorusu olarak kabul edilen 7. soru dahil olmak üzere ilk 7 soruluk bölümde sorulmaktadır.