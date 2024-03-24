Bakara suresinde, kendilerine bildiren eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamaz" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ne dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi? Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu yanıtladı mı, doğru cevap verdi mi?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BERK GÖKTAŞ 5 MİLYONLUK SORUYU BİLDİ Mİ?

Kim Milyoner Olmak İster programında yer almakta sorunun cevabı henüz açıklanmadı. Buna göre programda yer almakta olan Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir? Sorusunun hangi şık olduğu henüz bilinmiyor. Sorunun cevabı birazdan yayınlanacak olan bölümün devamı ile birlikte belli olacak ve ardından haberimiz güncellenecektir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU

Bakara suresinde, kendilerine bildiren eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamaz" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ne dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

Seçenekler:

A) Mercimek

B) Soğan

C) Nohut

D) Sarımsak

Cevap: C Nohuttur.