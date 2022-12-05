Kim Milyoner İster yarışmasına katılan Batu Alıcı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Ardından, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir? 1 milyonluk soruyu gören Batu Alıcı kaç yaşında, hangi üniversiteyi okuyor? soruları gündeme geliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir? 1 milyonluk soruyu gören Batu Alıcı kaç yaşında, hangi üniversiteyi okuyor?

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir? 1 milyonluk soruyu gören Batu Alıcı kaç yaşında, hangi üniversiteyi okuyor? sorularına yanıt aranıyor. Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir? 1 milyonluk soruyu gören Batu Alıcı kaç yaşında, hangi üniversiteyi okuyor? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir? 1 milyonluk soruyu gören Batu Alıcı kaç yaşında, hangi üniversiteyi okuyor? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR?

Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalı olan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Annesi tekstil, babası ise makine mühendisidir. Sporla ilgilenen Batu Alıcı, basketbol ve tenisin yanı sıra Kayak Sporuna ilgilenir. Okulun kayak takımında yer alan Batu Alıcı eğitim hayatına devam etmektedir.

1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

SON SORUYU AÇTIRDI

Soruya C yanıtı ile doğru cevap veren Alıcı, 1 milyon TL'lik son soruyu açtırdı. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.