Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı 1 milyon TL kazandı mı, son soruyu doğru bildi mi? Batu Alıcı kazandı mı? İşte, Batu Alıcı 1 milyonluk soruyu bildi mi? Detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı 1 milyon kazandı mı? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı 1 milyon TL kazandı mı, son soruyu doğru bildi mi? Batu Alıcı kazandı mı? İşte, Batu Alıcı 1 milyonluk soruyu bildi mi? Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI 1 MİLYON TL KAZANDI MI?

Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti.

ATATÜRK'ÜN BOYU, KİLOSU, AYAKKABI NUMARASI SORULDU

1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

SON SORUYU AÇTIRDI

Soruya C yanıtı ile doğru cevap veren Alıcı, 1 milyon TL'lik son soruyu açtırdı. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.