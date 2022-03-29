ANKARA (Haberler.com) - Seyircileri ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasının son bölümünde çok ilginç anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster başkent sorusu nedir? Kim Milyoner Olmak İster Ankara sorusu nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞKENT SORUSU NEDİR?

Tıp öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun'a "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu.

SEYİRCİLER YÜZDE 40 ORANINDA DOĞRU BİLDİ

Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını kullandı. Seyirciler ise yüzde 40 oranında Ankara, yüzde 16 İstanbul, yüzde 28 Erzurum ve yüzde 16 Sivas yanıtını verdi. Cevaptan emin olamayan yarışmacı çift cevap joker hakkını da kullandı. İki jokerini de kullandıktan sonra doğru yanıtı veren yarışmacı, heyecanlandığını söyledi.

KENAN İMİRZALIOĞLU: SEYİRCİLERİMİZ DE ANLASIN

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemeyerek "13 Ekim 1923'ten beri Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Buna çok şaşırdım. " diye konuştu.

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