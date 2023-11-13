Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasında 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşle'nin ne kadar kazandığı ve doğru cevabı verip vermediği merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster programında bir ilk yaşanarak 5 milyon liralık soru açıldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı nedir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışmasında bir ilke imza atarak 5 milyon liralık soruyu açtıran yarışmacı soruyu doğru cevapladı mı gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı nedir merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster programında bir ilk yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı nedir? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU CEVABI NEDİR?

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A) Çorum

B) Yozgat

C) Sivas

D) Tokat

Doğru cevap: Çorum

Öte yandan İşler, 5 milyon lira değerindeki soruya "Tokat" cevabını vererek yanlış yanıtladı.