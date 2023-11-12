Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru birçok kişi tarafından merak edilerek internet üzerinde araştırılıyor. Eyüp İşler adlı yarışmacı geçtiğimiz hafta 12. soruyu doğru bilerek 5 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan soru birçok kişi tarafından merak edildi. İlki Sinop İnceburun ile Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla, Gökçe Ada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuşu uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir? Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU CEVABI NE?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının tarihinde bir ilk yaşandı. Eyüp İşler adındaki yarışmacı, 13'üncü yani, 5 milyon liralık soruyu açtırdı. Bir coğrafya sorusu olan 5 milyon lira değerindeki "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Eyüp İşler adındaki yarışmacı, başarılı bir yarışma yürüterek adeta 5 milyon lira değerindeki 13'üncü soruyu ..

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru;

"İlki Sinop İnceburun ile Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla, Gökçe Ada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuşu uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" Şıklar ise şu şekilde; 'A- Çorum', 'B- Yozgat', 'C- Sivas', 'D- Tokat' Eyüp İşler, D-Tokat cevabını verdi ve yarışmacı yanlış cevabı vererek 5 milyon TL'lik ödülü kaçırdı. Doğru cevap A- Çorum'du.